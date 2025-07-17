Стало известно о возможном розыске главы азербайджанской диаспоры в России

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского могут объявить в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По его данным, после того, как его сына Мутвалы отправили в СИЗО за применения насилия в отношении силовика, Шахин пропал. Он не отвечает на звонки и не выходит на связь.

Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах

1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.