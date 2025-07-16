СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Новосибирской области

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме в поселке Красный Яр.

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"В связи с происшествием в жилом доме в поселке Красный Яр Новосибирского района следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Отмечается, что в одной из квартир жилого дома произошло произошло разрушение конструкции помещения. Причины произошедшего устанавливаются. Количество пострадавших уточняется. одной из квартир в жилом доме.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Одну пострадавшую удалось спасти - ей оказывается медицинская помощь. Предположительно, под завалами дома могут находиться еще двое пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

"Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают поиск людей под обрушенными конструкциями, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Тяжелые бетонные плиты поднимают автокраном".

Газоснабжение в доме прекращено. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи допрашивают очевидцев случившегося.