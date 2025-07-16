Мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в Подмосковье, приговорили к 15,5 года

Московский областной суд приговорил к 15,5 года колонии Алексея Саблина, который вместе с соучастниками оборудовал нарколабораторию в подмосковном поселке Лотошино. Во время обысков силовики изъяли более 115 килограммов наркотических веществ.

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Об этом в среду, 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

— Суд приговорил Саблина к 15 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2023 году подсудимый совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оборудовали лабораторию на двух земельных участках с четырьмя нежилыми постройками на территории муниципального округа Лотошино, где незаконно изготовили и хранили наркотическое средство — метилэфедрон, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Также во время следственных мероприятий силовики изъяли более 21 килограмма прекурсоров для изготовления наркотиков. По решению суда два земельных участка и жилой дом, где была оборудована лаборатория, конфискованы и обращены в доход государства.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в частном доме в деревне Бунино. При обыске жилища правоохранители обнаружили наркотическое вещество массой, превышающей 3,5 килограмма.