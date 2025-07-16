Стал известен мотив напавшего на бойца MMA Хизриева

Telegram-канал SHOT утверждает, что мотивом нападения на спортсмена Тимура Хизриева могла стать месть.

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Полиция разыскивает по подозрению в нападении 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы. Как утверждает источник, мужчина ранее пытался выступать в боях ММА и был лично знаком с Хизриевым. При этом, между мужчинами вспыхнул конфликт, который и мог стать мотивом для нападения. Что стало причиной конфликта, в SHOT не уточнили, однако издание сообщает, что Алиев ранее был судим за разбой в 2014 году.

Ранее на Хизриева напали во дворе жилого дома — двое мужчин открыли по нему огонь. В результате спортсмен получил множественные огнестрельные ранения.