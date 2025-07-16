Вице-мэра столицы Киргизии задержали по делу о коррупции

В Киргизии полиция задержала вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, которого подозревают в коррупционной деятельности.

© Газета.Ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Вице-мэр Бишкека Ырсалиев задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к коррупции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные подробности по делу могут озвучить в ближайшее время.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по делу о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Атамбаев заявил, что готов отбыть любой срок за решеткой, если его вину признает Международный уголовный суд в Гааге.