Стрелявший в водителя такси российский военный судья раскрыл правду о пистолете

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Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин на заседании Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривается вопрос о разрешении возбудить в отношении него уголовное дело, рассказал, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил перегородившего ему дорогу таксиста. Об этом сообщает ТАСС.

Стрелявший в водителя такси российский военный судья раскрыл правду о пистолете
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По данным агентства, военный судья заявил, что случайно нашел пистолет там, где парковал машину, в районе гаражей, случайно, за два дня до инцидента. По его словам, он планировал сдать оружие в полицию, но не успел, а после этого произошел дорожный конфликт. Также он ответил, что решение о применении пистолета у него возникло спонтанно. Он сказал, что увидел, как находившийся с ним в машине родственник, вышел из нее и то же самое сделал их оппонент. «Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот и достал этот пистолет», — добавил Тришкин. Он отметил, что просто показал таксисту пистолет, чтобы испугать, а выстрелил он на поражение только после того, как тот попытался выхватить у него оружие из рук. «После инцидента я избавился от этого оружия», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила Следственному комитету России (СКР) возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина.