Бизнесмену Карапетяну предъявили новое обвинение

Следователи предъявили арестованному в Армении российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

«На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», — отметила команда Карапетяна.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски после его слов о поддержке Армянской апостольской церкви. Произошло это на фоне конфликта премьера Никола Пашиняна, поводом для которого стала позиция представителей армянской церкви по отношениям и мирному урегулированию с Азербайджаном.