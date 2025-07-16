Стала известна личность подозреваемого в нападении на бойца Хизриева

Основным подозреваемым в нападении на бойца ММА Тимура Хизриева является 29-летний Марсель Алиев из Махачкалы — полиция уже пытается отследить его местоположение. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

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После покушения стрелок скрылся с места преступления вместе с двумя сообщниками. На данный момент сотрудники правоохранительных органов объявили в городе план «Перехват», чтобы остановить белую «приору», на которой уехали злоумышленники.

У пострадавшего спортсмена в больнице обнаружили открытый перелом кисти со смещением. Его прооперировали, жизни мужчины ничего не угрожает.

До этого Алиев и Хизриев уже были знакомы. По предварительным данным, мотивом преступления послужила месть, уточнили в публикации.

При этом камера наблюдения зафиксировала нападение на бойца ММА Тимура Хизриева. На мужчину написали двое неизвестных в масках поздно вечером 15 июля во дворе жилого дома на улице Даниялова.