Россияне зверски избили покупательницу магазина и попали на видео
В Хабаровске мужчины и женщина зверски избили покупательницу магазина. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На представленных кадрах видно, как две женщины спорят. Затем одна бросается на оппонентку с кулаками и валит ее на пол. К потасовке присоединяются мужчины.
Как утверждает Amur Mash, конфликт произошел в алкоточке на улице Суворова. Пострадавшую били ногами по голове, всему телу и лицу.
Сотрудники магазина вызвали наряд полиции, однако хулиганам удалось убежать. Пострадавшая обратилась в больницу, правоохранители начали проверку.
До этого жительница Благовещенска избила лежащего в коляске младенца в магазине. По факту случившегося была организована проверка.