Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения вертолета в Хабаровском крае

Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Сейчас экстренные службы возвращаются с места происшествия. Об этом в среду, 16 июля, сообщило РИА Новости.

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Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прилететь в город в 19:00 по местному времени, однако в назначенный срок не вышел на связь. Судно принадлежало компании АПК «Взлет». На борту в момент крушения находились пять человек — три члена экипажа и два техника.

Уже 16 июля обломки вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, нашли в районе мыса Гадикан. Позже в сети появились кадры с места крушения воздушного судна.