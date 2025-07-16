Уголовное дело возбуждено против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

В отношении сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости рассказал президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев.

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До этого стало известно, что Шыхлински обладает адвокатским статусом и входит в коллегию адвокатов Свердловской области. Путинцев не уточнил, какую статью могут вменять Шыхлински.

1 июля Mash сообщал, что сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника, когда пытался скрыться от погони. Он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их пытались задержать правоохранители. Шыхлински-младший пытался уехать от сотрудников ФСБ, когда он сдавал назад, то сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».