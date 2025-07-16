ФСБ задержала сотрудников колл-центров, собиравших деньги для нужд ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской и Свердловской областях шесть человек — они подозреваются в причастности к деятельности украинских мошеннических колл-центров.

Об этом в среду, 16 июля, сообщили в российском ведомстве.

— (Задержанные — прим. «ВМ») <...> занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов, — добавили в ФСБ.

Подобные организации находятся под полным контролем спецслужб Киева. Все украденные средства отправляются на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», передает РИА Новости.

В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного из военнослужащих.