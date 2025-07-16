Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве

Из Черногории экстрадировали россиянина, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования на 1,5 млн рублей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Из Республики Черногория экстрадирован россиянин. В нашей стране он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования, а также в принуждении к уклонению от дачи показаний», — сказала она ТАСС.

Волк сообщила, что несколько лет назад мужчина вместе с соучастником инсценировал ДТП для получения возмещения. Ущерб страховым компаниям составил более 1,5 млн рублей. Также угрозами злоумышленник вынудил свидетеля дать заведомо ложные показания.

В октябре 2022 года было возбуждено уголовное дело, а обвиняемый скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В январе текущего года из НЦБ Интерпола Черногории поступили сведения о его задержании», — добавила Волк.

Сегодня в аэропорту Подгорицы его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

Ранее в Италии задержали обвиняемого в многомиллионной схеме мошенничества россиянина.

По данным следствия, в период с 2016 по 2017 год он вместе с подельниками пытался похитить у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» свыше 146 млн рублей.