Взрыв произошел в жилом доме в Новосибирской области

В поселке Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили региональные СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел на втором этаже здания — в результате ЧП в здании вынесло стены.

Отмечается, что дом был газифицирован, и основной версией произошедшего рассматривается утечка бытового газа. Сразу после взрыва на место прибыли спасатели и экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, осмотр помещений продолжается, передает Ura.ru.

В мае взрыв произошел на 18-м этаже многоквартирного дома в Ставрополе. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Глава города Иван Ульянченко заявил, что в квартире взорвался бытовой газ.

Позже в Сети появилось видео, на котором показана обстановка внутри взорвавшейся квартиры в Ставрополе. При этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар полностью потушен.