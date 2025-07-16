Убитые в квартире на Щелковском шоссе были наркоманами

Выяснились подробности двойного убийства, совершенного в ночь на среду на востоке Москвы. По предварительной информации, погибшие были наркоманами.

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Так, 35-летняя гражданка получила судимость в 2019 году — ее задержали при подготовке закладок в парке «Сокольники». Преображенский суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно. Второй погибший, 46-летний мужчина, имел несколько судимостей — за кражи магнитол из машин и хранение наркотиков. Освободился он после 6-летнего тюремного заключения в 2024 году и проживал в квартире на Щелковском шоссе, где и произошло убийство.

По предварительной версии, преступление совершено также на почве торгорвле наркотиками в момент оплаты распределения зелья по закладкам. Предполагаемый преступник задержан, это 35-летний житель Шаховского городского округа Московской области.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего.