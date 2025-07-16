На имущество дочери бывшего замминистра обороны Булгакова наложен арест

Имущество дочери бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве, превышающем 49 млн рублей. Об этом свидетельствуют судебные документы, предоставленные РИА «Новости».

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Согласно материалам дела, имущество дочери Булгакова конфисковано, а суд наложил запрет на любые операции с арестованными активами. Аналогичные меры пресечения применены и к имуществу супруги Булгакова. Следствие располагает информацией о том, что неправомерно полученные экс-заместителем министра средства частично концентрировались на банковском счете, зарегистрированном на его супругу.

Адвокат генерала Сергей Севрук проинформировал РИА «Новости» о том, что следственные мероприятия в отношении Булгакова практически завершены, и в настоящее время сторона защиты занимается детальным изучением материалов дела.

Следует отметить, что в качестве фигурантов по данному делу под стражей содержатся сам Булгаков, руководитель организации-таможенного перевозчика Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Бывший заместитель министра обороны, в чью компетенцию входило материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, был задержан в июле 2024 года. По сведениям правоохранительных органов, Булгаков, используя свое служебное положение, оказывал покровительство интересам коммерческой структуры.

Булгакову инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере, однако он отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело связано с заключением контрактов на проведение энергетического аудита систем освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, расположенной в Санкт-Петербурге. К выполнению работ в качестве субподрядчика была привлечена компания, находящаяся под контролем обвиняемого, которая, по мнению следствия, получила незаконную прибыль в размере около 50 миллионов рублей.

Ранее адвокат Сергей Севрук пояснил РИА «Новости», что его подзащитному вменяется мошенничество на сумму, превышающую 49 миллионов рублей, при этом сами денежные средства оставались на счетах подрядной организации, являющейся поставщиком электроэнергии.

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