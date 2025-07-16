В ДНР задержан мужчина за финансирование ВСУ

Спецслужбы ДНР задержали мужчину за финансирование ВСУ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, задержанный неоднократно переводил деньги на электронные банковские счета, используемые для финансирования украинских войск.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в трёх регионах России были задержаны пятеро поджигавших объекты по заданию Киева.

Также сообщалось, что жителя Севастополя приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену.