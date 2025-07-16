В Москве совершено двойное убийство, подозреваемый задержан

В квартире дома на Щелковском шоссе обнаружили тела 47-летнего мужчины и 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в прокуратуре Москвы.

— По предварительным данным, телесные повреждения погибшим нанес их 35-летний знакомый. Его установили и задержали, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также привлечение мужчины к уголовной ответственности.

10 июля правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве 19-летней знакомой в Прокопьевске Кемеровской области. Девушка внезапно пропала и перестала выходить на связь с близкими, после чего те обратились за помощью. Оказалось, что она стала жертвой своего приятеля. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье об убийстве.