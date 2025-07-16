Иноагенту Трояновой грозят штрафы до 100 тысяч рублей

Иноагенту Яне Трояновой* грозят в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах.

По информации РИА Новости, совокупная сумма обоих может доходить до 100 тыс. рублей.

Отмечается, что в отношении Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента.

В декабре 2024 года суд в Москве заочно арестовал Троянову* за разжигание розни.

В прошлом году Троянова* в интервью одному из YouTube-каналов сделала публичное заявление в отношении русских, направленное на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности. После этого Росфинмониторинг внёс её в перечень террористов и экстремистов.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга от 09.07.2024.