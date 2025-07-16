Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в РФ объяснился

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински раскаялся, что сбил силовика. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявили обвинение по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным агентства, Шыхлински, на которого возбудили уголовное дело за насилие над представителем власти, заявил, что непреднамеренно это сделал и сожалеет о случившимся.

Заседание по избранию меры пресечения для него закрыли от прессы по просьбе следователя, который ссылался на возможное разглашение материалов уголовного дела. При этом адвокат фигуранта выступал против этого.

Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали

О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.