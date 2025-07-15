Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в аэропорту Донецка

Детонация взрывоопасного предмета произошла во время проведения строительных работ на территории аэропорта Донецка. В результате ранен мирный житель, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Ранен мужчина 1979 года рождения. Информация о его состоянии не уточняется.

Также во вторник управлением задокументированы две атаки украинских БПЛА-камикадзе по многоквартирным домам в Донецке и сброс с дрона ВСУ взрывного устройства в населенном пункте Енакиево. В результате второго инцидента повреждены три легковушки.