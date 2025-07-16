Стали известны подробности смертельного отравления пенсионеров и их внука в Подмосковье

Выяснились подробности трагедии в Рузском городском округе, где в подвале дачного дома в деревне Полуэктово вечером 14 июля с признаками отравления ядовитыми парами мастики были обнаружены трупы 77- летнего москвича, его 74-летней жены и 15-летнего внука.

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Как стало известно «МК», в минувшие выходные владелец дома планировал покрыть мастикой бетонные стены погреба, чтобы они не пропускали воду. Пожилой человек мужчина на дачу после работы в пятницу вечером — несмотря на почтенный возраст мужчина последние четыре года трудился завхозом в спортивном комплексе . Этот участок в Подмосковье он приобрел в 1994 году. Сначала там была бытовка, на основе которой он со временем построил скромный домик. Подвал для хранения солений под жилищем появился позже.

Как правило в летнее время на участке жила его супруга-домохозяйка с внуком. Дочка пенсионеров и ее муж изредка выезжали за город. Пожилая женщина просила родных не беспокоить ее звонками по выходным, поэтому те обычно не связывались с дачниками вплоть до понедельника.

Тревогу забили коллеги хозяина дома, когда он в понедельник не вышел на работу. Они связались с дочкой, а та в течение трех часов безуспешно пыталась дозвониться до кого-то из родных. Трубки никто не брал. Женщина ближе к вечеру позвонила соседу и попросила чтобы тот зашел в их дом. Мужчина перелез через забор, подошел к открытому люку погреба он увидел внизу мертвых пенсионеров. Позже в глубине ямы нашли погибшего внука — в его руках была кисточка. По всей видимости, хозяин дома и его внук скончались первыми. Пенсионерка, встревожившись, что они не отвечают, пошла их проведать. Она спустилась по лестнице и также лишилась чувств.

Знакомые семьи недоумевают — что это была за мастика, пары которой привели к роковым последствиям. Сам подвал был довольно небольшим. Хоть он принудительно не вентилировался, но крышка люка была открытой во время работ. Предположительно пенсионер приобрел некачественный гидроизоляционный материал.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Анна Тертичная, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователями и криминалистами изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ, допрошены родственники, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

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