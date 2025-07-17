В Москве на одной из станций метро из-за сильного ливня затопило переход

Переход на станции метро «Рижская» в российской столице оказался затоплен из-за сильного ливня. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Материал дополнен кадрами с места событий. На них видно, как дождевая вода бурным потоком течет по ступенькам вестибюля на станции «Рижская». При этом на заднем плане несколько сотрудников метрополитена с помощью швабр убирают воду с пола.

Как рассказали в пресс-службе Московского метрополитена, сейчас станция «Рижская» работает в штатном режиме.

«Ранее в подуличном переходе наблюдалось незначительное поступление воды с городской территории из-за обильных осадков. <....> В настоящее время уборка завершена», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что дождевая вода благополучно ушла в дренажную систему станции.

Утром 17 июля Городское хозяйство Москвы предупредило жителей и гостей города, что в течение дня в российской столице пройдет дождь с грозой. Также синоптики спрогнозировали усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим граждан попросили быть максимально внимательными на улице и не укрываться под деревьями во время грозы.