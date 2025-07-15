В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом для задержания, по его словам, стало «причинение вреда силовику». Бородин напомнил, что 1 июля при задержании главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински его сын, пытаясь скрыться от погони, сбил сотрудника спецслужб и повредил чужую машину.

По данным РБК, Мутвалы Шыхлински сейчас находится на допросе, но вменяемая ему статья неизвестна.