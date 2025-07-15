В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Поводом для задержания, по его словам, стало «причинение вреда силовику». Бородин напомнил, что 1 июля при задержании главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински его сын, пытаясь скрыться от погони, сбил сотрудника спецслужб и повредил чужую машину.
По данным РБК, Мутвалы Шыхлински сейчас находится на допросе, но вменяемая ему статья неизвестна.
«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — рассказал источник Ura.ru.