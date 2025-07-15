В Подмосковье супруги и их внук умерли во время ремонта дома

В подмосковной Рузе пожилые супруги и их внук-подросток найдены мертвыми в частном доме, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

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Тела были обнаружены в подвале дома на Речной улице в деревне Полуэктово, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. По предварительным данным, криминальной составляющей в смерти супругов и 15-летнего внука нет. Согласно базовой версии, все трое надышались токсичными парами мастики, когда делали гидроизоляцию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.