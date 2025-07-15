Педофил надругался над четырехлетним ребенком на улице в российском регионе
В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырехлетним мальчиком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 14 июля на окраине хутора Маяк. Раздетого мужчину, совершавшего действия сексуального характера в отношении ребенка, заметила прохожая, она вызвала полицию.
Когда правоохранители прибыли на место, педофил скрылся. Ребенка обнаружили полностью раздетым.
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Полиция установила личность подозреваемого – им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Марий Эл. Злоумышленника разыскивают.