Педофил надругался над четырехлетним ребенком на улице в российском регионе

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в надругательстве над четырехлетним мальчиком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным издания, инцидент произошел поздним вечером 14 июля на окраине хутора Маяк. Раздетого мужчину, совершавшего действия сексуального характера в отношении ребенка, заметила прохожая, она вызвала полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, педофил скрылся. Ребенка обнаружили полностью раздетым.

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Полиция установила личность подозреваемого – им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Марий Эл. Злоумышленника разыскивают.