Больше тысячи человек умерли в Испании за два месяца из-за аномальной жары

Больше тысячи человек умерли в европейской стране за два месяца из-за аномальной жары
Почти 1200 человек скончались в Испании на фоне аномальной жары почти за два месяца, с 16 мая по 13 июля 2025 года. Это почти на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения европейской страны.
«Система MoMo (система мониторинга ежедневной смертности. – Прим. ред.) Института Карлоса III приписала волнам жары в общей сложности 1180 случаев смерти», – говорится в сообщении.
В 2024 году из-за жаркой погоды скончались 114 человек.
В ведомстве добавили, что за указанный период в стране 76 раз объявляли о красном уровне опасности – максимальном в системе метеонаблюдения.
Согласно официальной статистике, абсолютное большинство погибших – 95% – были старше 65 лет. Большинство из них – женщины. Также подтверждены десять смертей от теплового удара. Из них пять – у пожилых людей, возраст четверых погибших составлял от 52 до 62 лет, по одному случаю информация отсутствует.
Летом текущего года европейские страны столкнулись с аномальной жарой – температура воздуха достигала +42 градусов по Цельсию. Об экстремальной погоде предупреждали власти Испании, Португалии, Греции и Франции.
По данным ученых, всего число погибших в Европе составило порядка 2300 человек, из которых полторы тысячи – из-за климатического кризиса.