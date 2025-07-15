В российском городе автомобиль ушел под землю

В Нижнем Новгороде рядом с многоквартирным домом машина ушла под землю. Об этом пишет портал NN.RU.

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Коммунальная авария произошла в Советском районе на пересечении улиц Бекетова и Уссурийской. Дорогу вблизи жилого дома серьезно затопило, вскоре водой размыло асфальт. Оказавшийся рядом автомобиль провалился сквозь дорожное полотно. Под землей оказался капот легковушки. На место происшествия прибыли сотрудники местного водоканала. Поврежденный участок сетей вывели из работы. Участок обследуется коммунальщиками и сотрудниками районной администрации. Вызван эвакуатор.

Ранее аналогичный случай произошел в подмосковных Мытищах. Причиной затопления дороги стала неисправность ливневок. Провалившись в образовавшуюся яму, автомобиль ушел под воду наполовину.