Российские хлебопеки отправляли деньги ВСУ

Генпрокуратура России подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство выяснило, что часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и ВСУ. Среди хлебопеков граждане Латвии и Украины, которые ведут противоправную деятельность против интересов Российской Федерации. Они в период с 2023-го по 2025 год перечислили на закупку оружия и боеприпасов более 36,8 тысяч евро.

Иск будет рассматривать Родниковский районный суд Ивановской области.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала миллиард рублей со строителей укреплений в Белгородской области на границе с Украиной.