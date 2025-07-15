Российские хлебопеки отправляли деньги ВСУ

Lenta.ru

Генпрокуратура России подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российские хлебопеки отправляли деньги ВСУ
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Надзорное ведомство выяснило, что часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и ВСУ. Среди хлебопеков граждане Латвии и Украины, которые ведут противоправную деятельность против интересов Российской Федерации. Они в период с 2023-го по 2025 год перечислили на закупку оружия и боеприпасов более 36,8 тысяч евро.

Иск будет рассматривать Родниковский районный суд Ивановской области.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала миллиард рублей со строителей укреплений в Белгородской области на границе с Украиной.