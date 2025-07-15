Парашютист два часа провисел на 30-метровой высоте в Подмосковье

Спасать парашютиста, проведшего два часа на верхушке 30-метрового дерева, пришлось пожарным в Серпуховском городском округе Подмосковья.

Как сообщили «МК» в Мособлпожспасе, молодой человек после прыжка с парашютом на аэродроме Большое Грызлово из-за сильного ветра не смог нормально приземлиться и оказался на верхушке дерева. Там он провел около двух часов: парашют зацепился стропами за ствол.

Спасатели пригнали лестницу, на люльке поднялись наверх, срезали ветки, освободили парашютиста от строп и спустили на землю. Он не пострадал.