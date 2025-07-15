Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, люди застряли в Mini Cooper, Volkswagen и два BMW во дворе на Автозаводской улице. Чтобы вылезти, им пришлось вызывать спасателей. Людей уже спасли — в настоящее время они ждут эвакуаторы, чтобы те вытащили автомобили из воды.

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Москву накрыли тропические ливни. Днем они непрерывно шли около четырех часов. За два часа в столице выпала месячная норма осадков. Город изрядно затопило. Обстановку на улицах мегаполиса оценил корреспондент «МИР 24 Алексей Жидких.

«В районе станции метро «Рижская дежурят аварийные службы, они откачивали воду из затопленных подземных переходов. И работа у них, похоже, еще будет. По сообщениям синоптиков, через час в российской столице снова начнется дождь, отметил журналист.

Ливневки с мощными потоками воды справлялись с трудом. Те, кто не посмотрел прогноз погоды и вышел без зонта, промокли буквально до нитки.

«Впечатления не очень, честно сказать. Хочется, чтобы теплые дни продолжались; «До этого была жара плюс 30, знойное солнце. А потом ливень. Из-за чего перепады давления. Чувствую себя не очень, поделились горожане.

Гроза разразилась, когда многие еще ехали на работу. За короткое время улицы ушли под воду. Вместе с ними и автомобили. Пешеходы оказались буквально по колено в воде. В подземных переходах образовались огромные лужи. Одну из бригад коммунальных служб стихия застала прямо во время работы. К счастью, специалисты успели вовремя выбраться из коллектора. А вот машинам на автомобильной парковке устроили настоящую автомойку. Из-за ливня произошли сбои в работе линий электропередачи, в результате было приостановлено движение аэроэкспресса до аэропорта Шереметьево.

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Жители московского жилого комплекса "Дмитровский парк" на севере Москвы соорудили плотину на фоне проливных дождей, которые идут в столице во вторник, 15 июля.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, таким способом обитатели "Дмитровского парка" попытались спасти свои автомобили, припаркованные у ЖК, от затопления. На некоторых кадрах, распространяемых в интернете жителями столицы, видно, что отдельные машины оказались в воде по самые стекла.

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На юге Москвы после ливня произошел оползень, который повредил дорожное полотно. Об этом сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости" и публикует видео с последствиями инцидента.

"По Москве прошлись ливни, а после ливней что бывает? Правильно, оползни. И опять-таки это не Сочи, это улица Ленинская Слобода", - отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за обвала грунта провалился асфальт у края проезжей части. Под полосой для движения автомобилей также образовалась пустота. Также потоком в сторону Москвы-реки унесло забор, установленный у дороги.

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку, которая пристроена к первому этажу старого здания у метро «Охотный ряд», передает корреспондент РБК.

Большая часть места, выделенного для курения, оказалась под водой, стоять можно только на небольшой ее части, отметил корреспондент.

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Стоимость поездки на такси в Москве днем во вторник выросла в среднем в 2-3 раза из-за непогоды, убедился корреспондент ТАСС.

"Заказов больше, чем машин. Из-за плохой погоды", - отмечается в приложении "Яндекс Go". На некоторых маршрутах отмечается, что в сервис поступает очень много заказов.

О непогоде также предупреждают при попытке взять в аренду электросамокат, в сервисе советуют кататься аккуратнее. В "Яндекс еде" сообщается, что доставка может быть дольше "из-за лабиринта луж".

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Грозовые дожди в Москве будут идти ежедневно до конца рабочей недели, 18 июля. Ливни ожидаются преимущественно во второй половине дня, прогнозирует синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

По данным метеоролога, с сегодняшнего дня и до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Самые сильные дожди ожидаются во вторник и среду. 15 июля гроза уже прошла над столичным регионом, затопив некоторые улицы. Удары молний подожгли несколько частных домов в Подмосковье.

Несмотря на обильные осадки, тепло из столицы пока не уйдет. Как сообщил Ильин RT, днем воздух в Москве будет прогреваться до плюс 26-27 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 13-15 градусов.