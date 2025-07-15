В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями

В подмосковном Краснозаводске произошел конфликт между местными жителями и строителями, ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Уточняется, что инцидент произошел 14 июля возле одного из домов на улице 1 Мая.

«Предварительно установлено, что по указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве, между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов РФ, участвовавших в реконструкции местного дома культуры. К урегулированию возникших противоречий была подключена администрация городского округа», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве.

По словам постоянного представителя Ингушетии при президенте РФ Магомеда Мальсагова, которые приводит РИА Новости, конфликт возник между уроженцами Ингушетии, Чечни и местными жителями. Все выходцы с Северного Кавказа были доставлены в ОВД по району Перово Москвы.

«Ребят сразу отпустили, и все в безопасности. Хочу отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и МВД удалось избежать эскалации межнационального конфликта. Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и не допустили столкновения», — добавил он.

Также Мальсагов отметил, что после произошедшего его земляки не планируют возвращаться к реконструкции Дома культуры в Краснозаводске.