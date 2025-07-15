Российским полицейским начали компенсировать взятки

В Ростовской области полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления МВД России по региону Александра Речицкого.

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По его словам, за стойкую антикоррупционную позицию сотрудника возвращают деньги, которые были предложены взяткодателем. А те, кто предлагал вознаграждения, становятся фигурантами уголовного дела. За июнь и июль таким образом уже было возбуждено 25 уголовных дел.

По приказу Речицкого сотруднику возвращается точно та сумма, которую предлагал взяткодатель.

Ранее в Петербурге полицейского задержали при получении взятки фальшивыми деньгами.