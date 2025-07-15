Для бывшего ефрейтора из Челябинска запросили 24 года лишения свободы

Гособвинение просит приговорить к 24 годам лишения свободы бывшего российского военнослужащего из Челябинска Антона Хожаева, продавшего ВСУ за $80 секретную информацию. Его задержали при попытке перейти на территорию противника.

Об этом сообщает ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где проходят прения сторон по делу.

«По совокупности преступлений прошу окончательно назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, со штрафом 700 тысяч рублей», — сказал представитель прокуратуры.

В июле появилась информация, что бывший военный ВС России из Челябинска продал ВСУ за $80 секретную информацию и был задержан при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды террористов.

Отмечается, что за фотографии с российской техникой, со складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счёт обвиняемого было осуществлено два транша — $30 и $50.

7 июля стало известно о задержании на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей четырёх россиян, которые содействовали украинским спецслужбам.