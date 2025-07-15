Останки россиянки нашли в холодильнике съемной квартиры

Останки женщины обнаружили в холодильники съемной квартиры в Барнауле Алтайского края. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, погибшей оказалась ранее судимая за умышленное повреждение имущества и наркопреступления местная жительница. Заподозрили в убийстве ее супруга.

Телеканал пишет, что мужчина переживал тяжелый развод с погибшей и на фоне стресса стал злоупотреблять спиртными напитками.

Уточняется, что подозреваемый тоже был ранее судим – за грабеж и телесные преступления. В квартире были обнаружены ножи, ножовка и другие предметы.

В Красноярске задержан мужчина, убивший и расчленивший сожительницу

Источник РЕН ТВ сообщил, что мать погибшей женщины получила в конце апреля текущего года сообщение, что она якобы уезжает на вахту.

Заявляется, что следствие устанавливает точную дату смерти и все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании в Красноярске 42-летнего мужчины, которого заподозрили в убийстве и расчленении своей 34-летней сожительницы. По предварительным данным, он совершил преступление еще в июне текущего года, когда вернулся из командировки. Заявление об исчезновении женщины в правоохранительные органы поступило только в начале июля.