МВД начало проверку после видео с машиной с флагами Азербайджана в Саратове

МВД проводит проверку в связи с публикацией в соцсетях видео, где водитель машины с флагами Азербайджана катается по Саратову, грубо нарушая ПДД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором по улицам Саратова едет ВАЗ-2107 c вывешенными из окон флагами Азербайджана. При этом водитель автомобиля нарушает ПДД, в том числе выезжает на встречную полосу и выполняет перестроения на высокой скорости.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области отметили, что публикации были зарегистрированы. В настоящее время проводится их проверка.