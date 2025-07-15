Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов по Воронежу

Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников по Воронежу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она уточнила, что следователи возбудили уголовные дела на фоне атак украинской армии в Воронежской и Белгородской областях.

В первом субъекте по меньшей мере 15 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами, атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. После этого были в Воронеже были повреждены не менее 20 домов, здание детского сада. Также были зафиксированы разрушения в Репьевском и Новоусманском районах.

"За медицинской помощью обратились не менее 19 гражданских лиц, в том числе четверо несовершеннолетних", – отметила Петренко.

Также в Белгороде беспилотники атаковали привели к повреждению здания Октябрьского районного суда. Женщина, которая в момент удара находилась в строении, получила ранения.

В ходе расследования уголовных дел сотрудники СК намерены выявить военнослужащих Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских воинских формирований, а также командиры, которые выполняли и отдавали приказы о совершении террористических актов.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж в ночь на 15 июля. Дроны повредили остекление, фасады и балкон нескольких квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, а также частные дома в пригороде и одном из районов области.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 24 человека, 22 из них получили ранения в Воронеже. Среди раненых – четыре ребенка. Один находится в удовлетворительном состоянии, двое – средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии.