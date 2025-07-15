Дело о бракованных бронежилетах для ВС РФ передали в Мещанский суд Москвы

Дело о поставке бракованных бронежилетов в Вооруженные силы РФ, по которому проходят обвиняемыми руководители группы компаний "Пикет", передано из Тверского в Мещанский суд Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил передать дело Есипова, Кальченко, Антоновой в Мещанский суд Москвы по подсудности", - сказано в решении, зачитанном в ходе судебного заседания.

Передача дела произошла по формальным причинам: преступление было завершено на Мясницкой улице, которая не входит в юрисдикцию Тверского районного суда.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной обвиняемый - генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов. Другими фигурантами являются финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции. Размер причиненного ущерба составил около 2 млрд рублей.