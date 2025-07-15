Безбилетник получил срок за нападение на контролера в Москве

Люблинский городской суд Москвы приговорил к восьми месяцам лишения свободы безбилетника, который в январе этого года напал на контролера. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе транспортного комплекса столицы

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— В январе этого года контролер «Организатора перевозок» обнаружила пассажира, который не оплатил проезд. В ответ на просьбу предъявить билет нарушитель начал вести себя агрессивно и ударил контролера. Люблинский суд уже вынес приговор безбилетнику — лишение свободы сроком на восемь месяцев, — рассказали в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по каждому случаю проявления агрессии в отношении контролеров. При этом нападение на контролеров расценивается, как нападение на представителя власти — за это грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что больше всего пассажиров, не оплачивающих проезд в общественном транспорте, проживает в Восточном, Новомосковском и Южном округах Москвы. Самыми ответственными пассажирами оказались жители СЗАО, не менее добросовестными являются горожане, проживающие в СВАО и ЮЗАО.