Россиянин познакомился с женщиной и изнасиловал ее

В Подмосковье 31-летний мужчина изнасиловал и изрезал 44-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый накануне преступления познакомился с потерпевшей. Он пригласил ее выпить. Пара поссорилась, тогда россиянин надругался над женщиной и нанес ей несколько ударов ножом. Затем он уехал на машине.

Полицейские смогли задержать нападавшего в лесу. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Потерпевшая госпитализирована.

Ранее в Ульяновске массажист изнасиловал девочку-подростка.