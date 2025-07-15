Украинские беспилотники снова атаковали здание суда в Белгороде

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) снова атаковали здание суда в Белгороде. Об этом 15 июля сообщил губернатора Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что пострадала мирная жительница. Ее доставили в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.

«Когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание», – сообщил Гладков, добавив, что в настоящее время огнеборцы тушат пожар.

Также поврежден автомобиль, информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор Белгородской области.

Напомним, украинские БПЛА ранее атаковали здание суда в Белгороде. Аналогичный удар был совершен в начале июня текущего года.

Так, 6 июня Вячеслав Гладков приехал в суд, чтобы осмотреть последствия ранее совершенной атаки ВСУ. На опубликованных главой региона кадрах было видно, как во время осмотра кабинетов прозвучал взрыв: по зданию ударил второй дрон.