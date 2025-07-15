Мужчина проник в дом бывшей девушки в Москве и устроил взрыв

Уроженец Саратовской области проник в дом бывшей девушки в Троицком административном округе Москвы и устроил взрыв. В результате происшествия мужчина получил травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. Вскоре после этого произошел взрыв и мужчина скрылся с места происшествия. В результате оперативных действий предполагаемый нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. При взрыве мужчина получил травмы и ожоги различной степени тяжести, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего госпитализировали в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за нарушение ПДД.

Ранее в дагестанской стоматологической клинике во время лечения пациента около его лица взорвался прибор для очистки полости рта. Пациент после произошедшего не стал обращаться к сотрудникам правоохранительных органов, поскольку является другом врача.