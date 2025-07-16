Дом под Москвой вспыхнул от удара молнии

В Подмосковье частный дом вспыхнул от удара молнии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в поселке Степаньковские дачи в Клиновском городском округе. По словам местных жителей, сначала они услышали раскаты грома, а потом увидели, как начался пожар в одном из рядом стоящих домов — в него попала молния. В этот момент никого из хозяев в здании не было, никто не пострадал.

В понедельник, 14 июля, молния ударила в частный дом в Москве в районе Кунцево. В двухэтажном коттедже начался пожар. О пострадавших информация не уточнялась.

В тот же день от удара молнии во время грозы загорелся жилой дом в подмосковной Истре. Жильцы успели вовремя покинуть помещение и не пострадали. На место оперативно прибыли пожарные и принялись тушить кровлю.