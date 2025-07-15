В Крыму восьмилетнего мальчика на надувном матрасе унесло в море

В Крыму спасли восьмилетнего мальчика, которого унесло в море на надувном матрасе. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел у побережья Ялты. По данным очевидцев, ребенка на надувном матрасе отнесло примерно на километр от берега. На место оперативно прибыли три водолаза спасательной службы.

Сотрудникам экстренных служб удалось обнаружить мальчика и с помощью спасательного круга доставить его на берег. Ребенок был передан медикам, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

До этого на Байкале от пирса в поселке Култук унесло надувной матрас с отцом и дочерью. Спасатели незамедлительно выехали к месту и транспортировали их на берег с расстояния около 500 метров.