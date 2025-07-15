Мигранта убили в драке у клуба в Муроме

Мигранта из Выксы убили у ночного клуба в Муроме. Мужчина пытался разнять драку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Владимирской области.

Инцидент произошел 28 июня. Двое иностранцев, которые работали на стройке в Нижегородской области, приехали отдохнуть в муромский клуб. Утром у заведения они увидели драку между местными жителями. Один из ее участников ударил женщину. В этот момент мигрант подошел к обидчику и попытался отвести его в сторону. Но сзади к нему подбежал мужчина и нанес сильный удар в голову. В итоге 33-летний иностранец получил черепно-мозговую травму. Он скончался до приезда скорой помощи.

24-летний обвиняемый вместе с супругой и знакомыми сразу уехали на автомобиле с места преступления. Они покинули Владимирскую область, но вскоре фигурант был задержан в Рязани.

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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