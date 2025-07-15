Кафе в Екатеринбурге, где отравились посетители, приостановило работу

Кафе «Версаль» в Екатеринбурге, где посетители заразились сальмонеллезом, приостановило работу до выяснения обстоятельств. Об этом РИА Новости сообщили в банкетной службе учреждения.

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«Приостановили деятельность до выяснения обстоятельств в связи со случившимся. На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты еще не готовы, нужно время. Но и мы проводим проверки, и нас проверяют – продукты питания и сотрудников, это стандартная процедура», — сказала собеседница агентства.

В кафе добавили, что пока не имеют документа, в котором бы указывалось точное число заразившихся.

«Последняя информация, которая у нас была от Роспотребнадзора, это 14 человек, другой какой-то официальной информации у нас не было», – подытожили в учреждении.

По данным минздрава Свердловской области, 12 человек были госпитализированы с сальмонеллезом в инфекционное отделение горбольницы №40. Их состояние оценивается как средней тяжести. В ведомстве подтвердили, что всего в инфекционные отделения обратились более 80 студентов.

Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей, им назначено лечение. Ситуацию контролирует глава регионального минздрава Татьяна Савинова.