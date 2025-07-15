Стало известно, почему лжеполицейские с ножами затащили гендиректора в авто

В городе Мурино Ленинградской области лжеполицейские похитили мужчину из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Похитившие гендиректора задержаны — мотивом стала ревность», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время мужчина находится в больнице с резанными ранами.

До этого сообщалось, что похищенным оказался 38-летний Станислав, который с весны этого года стал числиться гендиром «АСК-Груп».

«Все произошло накануне вечером в Мурино. Двое знакомых сидели в припаркованном авто, когда к ним подъехал черный Mercedes с архивными номерами. Из иномарки вышли двое мужчин. Незнакомцы представились сотрудниками уголовного розыска. Свои слова они подтвердили удостоверениями, но, как оказалось, поддельными», — пишет 78.ru.

Полиция ввела план «Перехват». Личности подозреваемых уже установили, они объявлены в розыск. По данным «Конкретно.ру», к похищению причастны 47-летний безработный петербуржец, судимый за кражи, грабежи и разбои, хищение оружия, угон и даже бандитизм, и его также не трудоустроенный ровесник.