Россиянка отбила дочь-школьницу у пытавшегося изнасиловать ее на улице мигранта

Жительница Пензы отбила 17-летнюю дочь у мигранта, который пытался изнасиловать школьницу прямо на улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община Zov».

Россиянка отметила, что ее дочь сдала экзамен и торопилась домой. На тротуаре приезжий стал преграждать несовершеннолетней путь. Он силой потащил ее в кусты. Когда понял, что не справится, усадил школьницу на бордюр и начал трогать за интимные места.

Девушка кричала и сопротивлялась, в какой-то момент ей удалось вырваться. Однако иностранец продолжал ее преследовать.

Как рассказала пострадавшая, мигрант бежал за ней несколько кварталов. Затем он столкнулся с матерью школьницы. Та заподозрила неладное и решила выяснить, не домогался ли мужчина до ее ребенка. Услышав это, мигрант притворился, что не знает русского языка.

Дружинники допустили, что он не в первый раз нападает на школьниц.

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