Бастрыкин ждет отчет о деле по факту вырубки Рузского леса с видами из Красной книги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после возможных экологических нарушений в Рузском городском округе Московской области. Поводом стало видеообращение жителей, размещенное в сети. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. Бастрыкин дал соответствующее поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву. По словам авторов видео-обращения, в 2021 году три участка земли рядом с деревнями Аннино, Орешкино и Вишенки получили статус особо охраняемых территорий – из-за наличия редких животных и растений. Однако один из участков позже исключили из природоохранной зоны и передали под геологоразведку частной компании. Весной 2025 года, несмотря на отсутствие разрешений, на территории началась масштабная вырубка леса. Участок, где ведутся работы, ранее входил в зону особо охраняемой природы – по данным 2021 года, здесь зафиксировано более 20 видов флоры и фауны из Красной книги. Местные жители 11 деревень обратились с требованием остановить вырубку, указывая на угрозу экологического баланса. По их словам, тяжелая техника уже вытеснила диких животных, а природный ландшафт, который в народе называли "Русская Швейцария", превращается в индустриальную площадку. Особое недоверие вызывает новая экологическая экспертиза, проведенная недропользователем в 2024 году. Проверка пришлась на зимне-весенний период и, в отличие от исследований трехлетней давности, не зафиксировала ни одного краснокнижного вида. Активисты настаивают на повторной независимой оценке. Жители опасаются негативного влияния на окружающую среду и неоднократно направляли жалобы в различные инстанции, но реакции не последовало. После проверки Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК. 14 июля Telegram-канал "Моя Москва" сообщил, что в Рузском районе Московской области стартовала масштабная вырубка леса под строительство одного из крупнейших карьеров региона.