Жителю Крыма вынесли приговор за госизмену

Жителя Черноморского района Крыма признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщает Верховный суд республики, 53-летний мужчина с февраля 2022 года до сентября 2023 года поддерживал связь с представителем украинской военной разведки. Он передавал информацию о позициях и укреплениях российских войск, в том числе с точками на картах и голосовыми пояснениями. Эти сведения могли быть использованы для ударов по российским подразделениям.

По данным ФСБ, деятельность крымчанина была пресечена. В итоге мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме срока в колонии, суд также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы еще на 1,5 года после отбытия основного наказания.

До этого стало известно, что Белгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней омички, которая обвиняется в попытке совершения государственной измены и нелегальном пересечении государственной границы.